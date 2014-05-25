Sport Life оголошує 90-відсоткові знижки

Поспішай забронювати свою супер-знижку! Адже Sport Life - це:

60 басейнів!

Спортивні і плавальні басейни 25 метрів; олімпійські басейни з 10-ти метровими вишками; дитячі басейни та басейни для плавання немовлят. Вода у кожному басейні проходить 5 ступенів очистки, в т.ч. озонування, ультрафіолет і пісочну фільтрацію.

90 тренажерних залів!

Тільки ультрасучасне тренажерне обладнання американських виробників, таких як Hammer Strength, Precor, TechnoGym, Star Trac, LifeFitness: степпери, орбітреки, бігові доріжки, велотренажери, кінезиси.

120 залів аеробіки, йоги, танців!

До Ваших послуг 1200 професійних тренерів, серед яких олімпійські чемпіони, чемпіони України та Світу, майстри спорту та переможці міжнародних Кубків.

30 дитячих клубів!

На базі кожного дитячого клубу створені дитячі Академії фітнесу. Унікальні програми дитячого розвитку розробляються командою професіоналів та підходять для всіх діток від 2-х до 14-ти років.

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(044) 222 4 222