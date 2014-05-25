У всіх областях громадяни України обирають президента
15:54, 25 травня 2014Політика
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Незважаючи на складні умови проведення виборів, експерти прогнозують високу явку виборців.
25 травня в Україні проходять позачергові вибори президента. Крім цього в Києві, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Чернівцях, Черкасах та Сумах обирають міських голів. Експерти прогнозують високу явку виборців, але повідомляють про проблеми з проведенням екзит-полів. А політики сподіваються, що вибори пройдуть в один тур.
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