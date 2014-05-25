У всіх областях громадяни України обирають президента

25 травня в Україні проходять позачергові вибори президента. Крім цього в Києві, Одесі, Херсоні, Миколаєві, Чернівцях, Черкасах та Сумах обирають міських голів. Експерти прогнозують високу явку виборців, але повідомляють про проблеми з проведенням екзит-полів. А політики сподіваються, що вибори пройдуть в один тур.