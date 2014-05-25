Кабмін виділив СБУ 95 мільйонів гривень на антитерористичну операцію

СБУ повинна відзвітувати про витрату коштів перед Мінфіном / фото УНІАН

Як йдеться у відповідному розпорядженні, розміщеному на сайті Кабміну, Міністерству фінансів доручено здійснити видатки за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

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СБУ доручено затвердити у триденний термін за погодженням з Мінекономрозвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов'язаних з проведенням невідкладних антитерористичних заходів.

Також СБУ має подати до 15 серпня Мінекономрозвитку, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі звіт про використання коштів.