Під Слов'янськом поранено французького журналіста - МЗС Італії

Про це повідомляє офіційний веб-сайт італійського МЗС з посиланням на заяву міністра.

"Хочу також висловити свої співчуття близьким російського перекладача, котрого було вбито разом з Роччелі, Андрія Миронова, та мої побажання повного одужання французькому журналісту Вільяму Роглону, котрий був поранений", - сказала міністр.

Вона назвала "великим болем" втрату італійського громадянина та закликала українську владу з'ясувати всі обставини цього випадку.

"Найближчі години особисто про це буду говорити з міністром закордонних справ України Андрієм Дещицею", - відзначила Монгеріні.

За даними італійського МЗС, 30-річний фоторепортер Андреа Роччелі загинув 24 травня на околицях Слов'янська. Міністерство не подало даних, де саме сталася трагедія та що стало її причиною. Згідно з повідомленням, тіло журналіста було перевезено з лікарні в селі Андріївка до Слов'янська.

МЗС повідомив, що тіло журналіста вже ідентифікували медичні працівники, а родичі загиблого ще сьогодні мають прибути в Україну.

Міністр також висловила надію, що, незважаючи на останні трагічні події, сьогоднішні вибори в Україні стануть черговим етапом на шляху до національного примирення в державі.

Читайте такожВерсія обстрілу іноземних журналістів українськими силовиками недостовірна - ТимчукКоординатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук сьогодні повідомив, що українські силовики 24 травня не застосовували міномети біля Слов'янська, де, за попередньою інформацією , в результаті мінометного обстрілу загинув італійський журналіст і його перекладач, а також був поранений фоторепортер з Франції.

«Водночас, протягом останньої доби терористичні групи в Слов'янську неодноразово проводили мінометні обстріли позицій українських силовиків» , - зазначив Тимчук.