Під Слов'янськом поранено французького журналіста - МЗС Італії
Міністр закордонних справ Італії Федеріка Монгеріні заявила у неділю, що під час вчорашнього обстрілу в районі Слов'янська на сході України, який забрав життя громадянина Італії та Росії, був поранений також журналіст із Франції.
Про це повідомляє офіційний веб-сайт італійського МЗС з посиланням на заяву міністра.
"Хочу також висловити свої співчуття близьким російського перекладача, котрого було вбито разом з Роччелі, Андрія Миронова, та мої побажання повного одужання французькому журналісту Вільяму Роглону, котрий був поранений", - сказала міністр.
Вона назвала "великим болем" втрату італійського громадянина та закликала українську владу з'ясувати всі обставини цього випадку.
"Найближчі години особисто про це буду говорити з міністром закордонних справ України Андрієм Дещицею", - відзначила Монгеріні.
За даними італійського МЗС, 30-річний фоторепортер Андреа Роччелі загинув 24 травня на околицях Слов'янська. Міністерство не подало даних, де саме сталася трагедія та що стало її причиною. Згідно з повідомленням, тіло журналіста було перевезено з лікарні в селі Андріївка до Слов'янська.
МЗС повідомив, що тіло журналіста вже ідентифікували медичні працівники, а родичі загиблого ще сьогодні мають прибути в Україну.
Міністр також висловила надію, що, незважаючи на останні трагічні події, сьогоднішні вибори в Україні стануть черговим етапом на шляху до національного примирення в державі.
Читайте такожВерсія обстрілу іноземних журналістів українськими силовиками недостовірна - ТимчукКоординатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук сьогодні повідомив, що українські силовики 24 травня не застосовували міномети біля Слов'янська, де, за попередньою інформацією , в результаті мінометного обстрілу загинув італійський журналіст і його перекладач, а також був поранений фоторепортер з Франції.
«Водночас, протягом останньої доби терористичні групи в Слов'янську неодноразово проводили мінометні обстріли позицій українських силовиків» , - зазначив Тимчук.