МЗС Італії підтвердило загибель фоторепортера у Слов'янську - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Італії сьогодні підтвердило інформацію про загибель італійського фоторепортера у Слов'янську, де триває протистояння українських силовиків з озброєними сепаратистами.

Про це повідомляє італійська газета Сorriere della Sera.

За даними видання, 30-річний фоторепортер Енді Роччелі та його перекладач загинули 24 травня під час мінометного обстрілу у південній частині міста.

Газета посилається на знайомого італійського громадянина, котрий подзвонив йому на мобільний телефон, по якому людина російською мовою сказала, що знайшли його тіло та речі.

Видання зазначає, що сьогодні до Києва прибудуть родичі загиблого.

Читайте такожТортури та погрози розстрілу: фотограф розповіла про перебування в полоні у терористівЗа даними ЗМІ, у Twitter самопроголошеної "Донецької народної республіки" було повідомлено, що під Слов’янськом у селі Андріївка нібито були вбиті італійський журналіст Роччелі та його перекладач - громадянин Росії Андрій Миронов.