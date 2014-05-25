У Польщі українці поставили рекорд по явці на вибори

За першу половину часу, відведеного для голосування на виборахпрезидента України, в Польщі проголосували близько 3650 українців, свідчать дані 4 виборчих комісій. Явка на всіх 4 дільницях, де можуть проголосувати майже 11 тис. українців, за станом на половину дня склала майже 35%.

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Це в 4 рази більше, ніж за весь день голосування під час виборів до парламенту у 2012 році, та вдвічі більше, ніж під час президентських виборів 2010 року. "Це історичний рекорд. Такого ніколи не було раніше в історії дипломатії", - сказав голова виборчої комісії у Варшаві Володимир Ханас.

Найбільша явка зафіксована у Варшаві, де станом на 15.00 за місцевим часом проголосували понад 2,2 тис. українців, або майже половина всіх внесених у списки.

Він зазначив, що біля посольства України в Варшаві знаходиться багато людей, які хочуть взяти участь у голосуванні. "Черга залишається великою. Довжиною десь 500 м по 4 людини", - сказав Володимир Ханас.

650 українців або понад 20% внесених у списки, також вже проголосувала у Кракові. "Явка втричі більша, ніж на попередніх виборах. У середньому 1 людина голосує кожну хвилину", - зазначив голова виборчої комісії Владислав Грибовський. "Це рекорд з 2004 року", - додав він.

У Любліні свої голоси віддали 450 громадян України або близько чверті з зареєстрованих виборців. Голова виборчої комісії у Любліні Марта Драбчук відзначила зменшення напливу виборців, які приходять голосувати в другій половині дня.

Близько 350 виборців - понад 25%, внесених у списки - вже проголосували в Гданську. "Черги, як такої немає, але люди йдуть", - зазначив голова виборчої комісії Віктор Ворон, додавши, що порівняно з останніми виборами в цей же час у виборах взяло участь більше 100 українців.

Явка на останніх парламентських виборах 2012 року в Польщі склала 13,5%, а на президентських 2010 році - 22%. У голосуванні тоді взяли участь, відповідно, близько 900 і 1,6 тис. українців.