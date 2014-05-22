Закордонні дільничні виборчкоми отримали 20,4 тис. бюлетенів

Бюлетені для виборів президента для голосування у закордонному виборчому окрузі були передані через представника Міністерства закордонних справ (МЗС).

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У свою чергу в МЗС висловили сподівання на високу явку виборців під час позачергових президентських виборів в закордонному виборчому окрузі. «Створені всі умови, ми сподіваємося на високу явку виборців за кордоном, так само як і в Україні», - сказав заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров. За його словами, громадяни України за кордоном можуть проголосувати на 114 виборчих дільницях у 75 країнах світу.

Він зазначив, що буде забезпечено проведення виборів і в 4-х військових частинах, 2 з яких розташовані в Конго і по одній - в Ліберії і Косово.

Андрій Олефіров нагадав, що голосування розпочнеться на виборчій дільниці при посольстві України в Австралії і завершиться у зв'язку з різницею в часі в українському генеральному консульстві в Сан-Франциско.