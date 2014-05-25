На Донеччині зросла кількість працюючих виборчих дільниць - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна.

В окрузі № 61 з центром у Волновасі відкрито 100 дільниць зі 123. В окрузі № 62 з центром у Старобешевому, відкрито 83 дільниці зі 140. Як відомо, зранку в окрузі № 61 було відкрито 60 виборчих дільниць, а в окрузі № 62 - 40.

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Також відкрились дільниці у 60-му окрузі, але їхню кількість Усенко-Чорна не уточнрила.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області відкрились 8 з 22 окружних виборчкомів.