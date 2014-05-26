НАТО з нетерпінням чекає співпраці з новим президентом України

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен привітав народ України з президентськими виборами та заявив, що з нетерпінням чекає на продовження співпраці Альянсу з новим президентом України.

Про це йдеться в офіційній заяві Расмуссена, розміщеній на сайті НАТО.

«Я вітаю народ України, який мирно скористався своїм правом голосу на президентських виборах у неділю. Він показав свою відданість свободі і демократії для визначення свого майбутнього», - заявив він.

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«Я висловлюю вдячність за значні зусилля української влади з організації виборів по всій країні. Незважаючи на кримінальне насильство, залякування та провокації з боку проросійських сепаратистів, які намагалися завадити народу України здійснити своє демократичне право, вибори були визнані міжнародними спостерігачами в значній мірі у відповідності з міжнародними зобов'язаннями і поваги до основоположних свобод», - зауважив генсек НАТО.

«НАТО віддані нашому особливому партнерству з Україною. Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої співпраці з новим президентом, і ми будемо продовжувати підтримувати зусилля з пошуку мирного врегулювання цієї кризи», - наголосив Расмуссен.

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За його словами, «союзники по НАТО не визнають незаконну анексію Росією Криму. НАТО підтримує суверенітет України, незалежність і територіальну цілісність, а також право українського народу самому визначати своє майбутнє, без втручання ззовні».