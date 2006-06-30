Тимошенко: влада має керувати, опозиція – критикувати

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що не можна змішувати функції влади та опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на спільному брифінгу лідерів фракцій парламентської коаліції після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Є неприпустимим змішування, поєднання функцій влади й опозиції щодо здійснення влади. Не можуть влада й опозиція здійснювати функції виконавчої влади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, неправильним є віддавати опозиції право призначити голів державних обласних адміністрацій у тих регіонах, де вона (опозиція) перемогла на виборах. «Це буде змішування природних функцій: влада здійснює владу, опозиція – критикує», - додала лідер БЮТ.