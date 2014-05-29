Президенту не варто шукати підстави для розпуску ВР – експерт

Про це він заявив сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

“Ми ще взимку чули прохання до наших депутатів розійтись добровільно і не заважати робити революцію», - зазначив експерт.

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«Звичайно, ця Верховна Рада не відображає електоральних настроїв українців. Розпуск Ради - це юридичний інструмент і для нього президент повинен мати підстави. Це буде поганий крок для президента, навіть згубний крок для нього - зробити юридично не вивірений крок у цьому плані. Найкраще для всіх політичних сил - це досягти спільне рішення президента і Верховної Ради про дострокові вибори. Але за відсутності юридичних підстав їх пошуки для президента призведуть і до його програшу, і до програшу всієї України”, - сказав Яременко.