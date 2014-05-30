Бійці в зоні АТО не отримують обіцяний американський сухий пайок - Тимчук

Бійці в зоні АТО розповідають, що замість обіцяних американських сухпайків їх годують "вітчизняними" сухарями.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"У Міноборони дуже ображаються, коли ми говоримо про корумпованість в армії (якби ж тільки в ній). Але ось наші хлопці в зоні АТО розповідають, що замість обіцяних американських сухпайків їх годують "вітчизняними" сухарями. І тут же стає зрозумілим, куди американська допомога йде (див. скрін). Ну свинство, чесне слово", - пише він.

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Тимчук зазначив, що при бажанні Міноборони легко б виявило злодіїв у своїх лавах.

"Для розуміння: у США подібна продукція в супермаркетах не продається, це чисто замовлення військового відомства США", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, партія американських сухих пайків надійшла до військових частин Збройних cил України 17 квітня.

25 тис. коробок пройшли розмитнення і, за рішенням вищого військового керівництва, розподілені між військовими частинами. Загалом це 300 тис. комплектів із різноманітним меню.

Того дня у Міноборони спростували поширені російськими ЗМІ повідомлення про розкрадання та перепродаж зазначених пайків через Інтернет та на ринках.