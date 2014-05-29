Поблизу зони АТО захищений бронежелетом лише кожний сотий солдат

Окрім того, солдати зізналися, що їдять не те, що видають за накладною, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Троє людей учора відмовилися їхати на Схід, бо їм не давали нормального захисного спорядження та снайперських гвинтівок. А сьогодні, коли зрозуміли, що так нічого і не отримають, взагалі розірвали контракт. Також вояки скаржаться, що не дають страховки і посвідчення гвардійців. Командири називають це вибриками. Мовляв, забезпечують нормально і більшість бійців хочуть їхати на Схід. Недостатньо забезпечені - це те, на що найбільше жаліються захисники на Сході держави. Читайте такожЗа час АТО на сході загинуло п'ятеро бійців Нацгвардії - МВС

Поблизу зони АТО захищений лише кожний сотий солдат. Недавно привезли європейські бронежилети, проте куди вони ділись, не знає ніхто. Начальство каже, що віддали на блокпости, але там про нову амуніцію теж не чули.

У Збройних силах кажуть, що армія таких не купувала, хіба благодійники. Тут не знають, де поділися євробронежилети, але чекають на замовлені Генштабом. Годувати бійців мають американськими сухпайками, проте натомість солдати отримали: банку тушонки, банку сардин, банку каші перлової. Хліба і води не дали. Командири забезпечення клянуться , що усе роздали воякам. Обіцяють особисто перевірити інформацію. Тим часом, в Інтернеті як мінімум на 4 сайтах продають солдатську їжу. Читайте такожШтурм частини у Луганську: Нацгвардія повідомляє про жертви з обох сторін

Секретар РНБО Андрій Парубій зауважив, що велика бюрократія, яка існує в механізмі забезпечення, призводить до того, що солдати часто не отримують необхідної їжі. Він переконує, що ті, хто не забезпечили вояків їжею та бронежилетами, понесуть покарання.

За один день корупція не зникне, але хоча б у такий складний для країни час, кажуть експерти, чиновники могли б показово зловити за руку того, хто обкрадає власну армію і через кого гинуть захисники вітчизни.