Біля аеропорту в Донецьку чутно стрілянину, за ніч терористи звели два блокпости
11:14, 31 травня 2014Політика
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Мер Донецька зазначає, що ніч в місті пройшла відносно спокійно.
Донецький аеропорт під час захоплення бойовиками / REUTERS
Ніч з 30 на 31 травня в Донецьку пройшла відносно спокійно. Але біля аеропорту досі періодично чути стрілянину.
Про це повідомляється на офіційному сайті міського голови Донецька Олександра Лук'янченка.
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"Періодично стріляють біля аеропорту. За ніч побудували два блокпости: в районі Мотелю та на вулиці Горностаївській. Транспорт рухається вільно", - йдеться в повідомленні.
Донецьке міське управління ГУ ГУМВС України просить жителів категорично обмежити перебування в районі донецького аеропорту та магазину МЕТRO. Щодня там чутні постріли, є повідомлення про поранених і вбитих серед мирного населення.
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