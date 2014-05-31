Біля аеропорту в Донецьку чутно стрілянину, за ніч терористи звели два блокпости

Ніч з 30 на 31 травня в Донецьку пройшла відносно спокійно. Але біля аеропорту досі періодично чути стрілянину.

Про це повідомляється на офіційному сайті міського голови Донецька Олександра Лук'янченка.

Читайте такожВ розбитому терористами гіпермаркеті у Донецьку знайшли тіла мирних громадян

"Періодично стріляють біля аеропорту. За ніч побудували два блокпости: в районі Мотелю та на вулиці Горностаївській. Транспорт рухається вільно", - йдеться в повідомленні.

Донецьке міське управління ГУ ГУМВС України просить жителів категорично обмежити перебування в районі донецького аеропорту та магазину МЕТRO. Щодня там чутні постріли, є повідомлення про поранених і вбитих серед мирного населення.