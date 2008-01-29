Кличко звинувачує команду Черновецького у фальсифікації документів сесії Київради

Лідер блоку свого імені Віталій КЛИЧКО звинувачує команду Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у фальсифікації документів сесії Київради 1 жовтня, які необхідні для судового розслідування.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам перед початком судового засідання за його позовом до Київради. В.КЛИЧКО підкреслив, що до сьогоднішнього дня ні йому, ні суду не надані стенограма сесії, а також інші документи щодо рішень Київради 1 жовтня. При цьому він висловив упевненість, що суд прийме рішення на користь позивача і всі рішення сесії 1 жовтня будуть скасовані, оскільки вони прийняті без депутатського кворуму і з грубим порушенням регламенту. На сьогодні, за його словами, документів, які підтверджують законність сесії, не надано.

«Документів немає. Єдиний метод – фальсифікувати документацію для перемоги Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розуміє, що єдиний спосіб, яким він може виграти суд – це фальсифікувати документи. У нас є інформація, що цим шляхом пішла ця команда, і ми звертатимемося у відповідні правоохоронні органи, щоб запобігти маніпуляції з документами», - сказав В.КЛИЧКО.

Крім того, він підкреслив, що правоту його сторони підтверджує і відкрите київською міліцією провадження за фактом фальсифікації документів із земельних питань, прийнятих 1 жовтня. Є багато прикладів, де студенти та інші люди одержували відповідні гроші і давали паспортні дані для відведення певних ділянок землі», - підкреслив В.КЛИЧКО.