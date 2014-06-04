З'явилось відео обстрілу прикордонників у Луганську з житлових кварталів

Також в записі присутні кадри вогню зі стрілецької зброї з-під прикриття житлових будівель на землі.

Штурм прикордонної частини в Луганську розпочався вчора в 4 ранку і тривав майже добу.

Сьогодні ДПСУ повідомила, що особовий склад частини передислокований в інше місце.