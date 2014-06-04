З'явилось відео обстрілу прикордонників у Луганську з житлових кварталів

13:29, 04 червня 2014
Політика
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У мережі з'явився запис, на якому видно, як проросійські терористи ведуть вогонь з гранатометів, розташувавшись на даху житлового будинку.

Терорист стріляє по прикордонниках з гранатомета

Також в записі присутні кадри вогню зі стрілецької зброї з-під прикриття житлових будівель на землі.

Штурм прикордонної частини в Луганську розпочався вчора в 4 ранку і тривав майже добу.

Сьогодні ДПСУ повідомила, що особовий склад частини передислокований в інше місце.

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