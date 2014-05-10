Турчинов звільнив голову Луганської області

Болотських звільнений з посади голови Луганської ОДА.

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Михайла Болотських з посади голови Луганської обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 462/2014 оприлюднено на сайті глави держави. Відповідно до іншого указу президента № 463/2014 перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Ірина Верігина тимчасово виконуватиме обов'язки голови ОДА. Як повідомляв УНІАН, Болотських було призначено головою Луганської обласної держадміністрації 2 березня поточного року. До цього він очолював Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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