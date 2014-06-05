Вартість проекту мосту РФ через Керченську протоку перевищила ліміт на 28 млрд гривень

Про це повідомив голова правління ГК "Автодор" Сергій Кельбах.

Орієнтовна вартість проекту створення складеного автомобільно-залізничного мостового переходу, з урахуванням витрат на будівництво автомобільних і залізничних підходів до нього (25,8 км і 83 км відповідно), становить 283,19 млрд рублів (понад 94 млрд гривень), безпосередньо будівництво мостових споруд - 149,8 млрд рублів (понад 50 млрд гривень).

Як пише ИТАР-ТАСС, термін будівництва - 3,5 роки.

ГК "Автодор" розглянула 74 різних варіанти споруди переходу, в тому числі комбіновані варіанти поєднаного автомобільно-залізничного мосту або тунелю, а також варіанти будівництва мостів окремо. Вартість різних варіантів варіюється від 283 млрд рублів до 349 млрд рублів, повідомив у своїй доповіді Кельбах.

За словами Кельбаха, спочатку держава повинна була виділити капітальний грант у розмірі не більше 200 млрд рублів на будівництво переходу.

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Будівництво мосту може бути профінансовано за рахунок коштів Фонду національного добробуту, повідомив журналістам заступник міністра транспорту Олег Бєлозьоров.

Доходи від платної експлуатації майбутнього мостового переходу через протоку протягом 20 років можуть скласти від 142 млрд рублів до 228,3 млрд рублів залежно від обраної тарифної політики, також вказав Кельбах.

Виручка від платної експлуатації залізничної інфраструктури мостового переходу протягом 20 років оцінюється експертами "Автодору" на рівні 64,7 млрд рублів.

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Виручка від плати за проїзд автомобілів по мосту за такий же термін експлуатації може скласти 228,3 млрд рублів за умови, якщо плата буде збиратися з усіх типів автомобілів, або 77,8 млрд рублів при справлянні плати тільки з вантажних автомобілів і великогабаритних автобусів.

ГК "Автодор" займається опрацюванням питання про будівництво постійного транспортного переходу через Керченську протоку за дорученням уряду.