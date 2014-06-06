Селезньов: в Краматорську терористи влаштували штаб в Будинку малятка

11:28, 06 червня 2014
Політика
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У Краматорську Донецької області терористи влаштували штаб в Будинку малятка.

фото REUTERS

Про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі. «Встановлено, що штаб бойовиків у місті Краматорськ зараз розташований на першому поверсі Будинку малятка, на другому поверсі цієї установи перебувають діти. Таким чином бойовики убезпечують себе від покарання, прикриваючись дітьми», - написав Владислав Селезньов.

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Він зазначив, що керівництво АТО в будь-яких умовах не використовує зброю проти мирних жителів, не веде вогонь по житлових кварталах, дитячих садках, лікарнях і школах.

Владислав Селезньов попередив мирних жителів, що знаходяться в зоні АТО, про неприпустимість перебування на блокпостах і поряд з терористами.

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