Селезньов: в Краматорську терористи влаштували штаб в Будинку малятка

Про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі. «Встановлено, що штаб бойовиків у місті Краматорськ зараз розташований на першому поверсі Будинку малятка, на другому поверсі цієї установи перебувають діти. Таким чином бойовики убезпечують себе від покарання, прикриваючись дітьми», - написав Владислав Селезньов.

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Він зазначив, що керівництво АТО в будь-яких умовах не використовує зброю проти мирних жителів, не веде вогонь по житлових кварталах, дитячих садках, лікарнях і школах.

Владислав Селезньов попередив мирних жителів, що знаходяться в зоні АТО, про неприпустимість перебування на блокпостах і поряд з терористами.