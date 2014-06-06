Вночі авіація сил АТО провела низку бойових вильотів, знищивши дві бази бойовиків - Тимчук

08:49, 06 червня 2014
Політика
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Минулої ночі в зоні проведення антитерористичної операції авіація сил АТО провела низку бойових вильотів.

Авіація здійснила кілька бойових вильотів

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

За його даними, внаслідок завдання ударів з повітря знищено 2 бази бойовиків в Луганській області.

"Також у взаємодії з прикордонниками запобігли спробі прориву через держкордон на територію України з Росії колони бойовиків у складі 10 вантажних автомобілів і одного БТР", - пише Тимчук.

Читайте такожАвіація ВСУ двічі завдала удару по нападникам на пункт пропуску «Маринівка»Зокрема, завдяки діям авіації знищено БТР і 3 вантажівки з бойовиками, на одному з яких був встановлений крупнокаліберний кулемет НСВ 12,7 "Утьос".

"Інші бойовики в паніці відступили від кордону вглиб території РФ", - повідомляє Тимчук.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС України Антон Геращенко попереджав, що при спробі прориву з Росії в Україну колон військової техніки вони будуть знищуватися з повітря.

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