Вночі авіація сил АТО провела низку бойових вильотів, знищивши дві бази бойовиків - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

За його даними, внаслідок завдання ударів з повітря знищено 2 бази бойовиків в Луганській області.

"Також у взаємодії з прикордонниками запобігли спробі прориву через держкордон на територію України з Росії колони бойовиків у складі 10 вантажних автомобілів і одного БТР", - пише Тимчук.

Читайте такожАвіація ВСУ двічі завдала удару по нападникам на пункт пропуску «Маринівка»Зокрема, завдяки діям авіації знищено БТР і 3 вантажівки з бойовиками, на одному з яких був встановлений крупнокаліберний кулемет НСВ 12,7 "Утьос".

"Інші бойовики в паніці відступили від кордону вглиб території РФ", - повідомляє Тимчук.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС України Антон Геращенко попереджав, що при спробі прориву з Росії в Україну колон військової техніки вони будуть знищуватися з повітря.