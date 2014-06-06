У Слов'янську знову вибухи - ЗМІ

10:39, 06 червня 2014
Політика
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Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

@Sloviansk

У Слов'янську, що на Донеччині, знову чутні вибухи.

Про це повідомляють користувачі у Twitter.

"Прокинувся від потужних залпів/вибухів, підіймається пил у районі сільзаводу й Семенівки. Схоже, що з Карачуна гасять", - написав один із користувачів.

"Потужні розриви в Семенівці. Чути всьому місту", - зазначає користувач "Славянск".

На відеозаписах, які розміщують інтернет-користувачі теж чутні вибухи у місті.

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