У Слов'янську знову вибухи - ЗМІ
Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.
У Слов'янську, що на Донеччині, знову чутні вибухи.
Про це повідомляють користувачі у Twitter.
"Прокинувся від потужних залпів/вибухів, підіймається пил у районі сільзаводу й Семенівки. Схоже, що з Карачуна гасять", - написав один із користувачів.
"Потужні розриви в Семенівці. Чути всьому місту", - зазначає користувач "Славянск".
"@POS_troi: Проснулся от мощных залпов/взрывов, поднимается пыль в районе сользовода и семёновки. Похоже, что с карачуна гасят" #Славянск
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk)
Мощные разрывы в Семёновке. Слышно всему городу. #Славянск
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014
длительная канонада на восточной окраине Славянска - похоже артподготовка перед очередным штурмом
— Slavyansk Ukraine (@Slavyansk_UA) 6 июня 2014
Начались 7 минут назад и продолжаются: Семеновка - очень громкие взрывы. #Славянск Сирена в Николевке.
— Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014
#Славянск Взрывы из Славянска слышны в Краматорске.
— Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014
#Славянск После затишья - снова громкие взрывы.
— Sensei SunSay (@SunSay_Sensei) 6 июня 2014
Уже около 20 минут идёт интенсивный арт.обстрел позиций #ДНР у Семёновки (восток #Славянск) pic.twitter.com/v8ak0rx3JC
— Андрей Краснощёков (@a_krasnoschekov) 6 июня 2014
#АТО#Краматорск Четко слышно, работает батарея гаубиц с Карачуна
— Иван Щелепов (@poppoppopkt) 6 июня 2014
"@POS_troi: Что-то горит #Славянск" pic.twitter.com/fLxKsCenqU
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014
Дым над Семёновке. Видео http://t.co/NAjrieJQfW#Славянск
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 6 июня 2014
На відеозаписах, які розміщують інтернет-користувачі теж чутні вибухи у місті.