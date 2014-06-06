Прикордонники показали підбиті під час бою в "Маринівці" БТР та КамАЗи терористів
Опубліковані фото та відео пункту пропуску "Маринівка" після запеклого бою з терористами.
Вчора, 5 червня, на кордоні з РФ в районі пункту пропуску "Маринівка", що на Донеччині, українські прикордонники вели запеклий бій з терористами.
З боку Росії прикордонний підрозділ штурмувала група бойовиків (склад: 1 БТР, 4 КамАЗи з встановленими великокаліберними кулеметами НСВ і 4 мікроавтобуси).
Як повідомляв УНІАН, авіація ВСУ двічі завдала вогневий удар по нападниках. Згодом до прикордонників надійшла наземна підтримка від зведеного загону Держприкордонслужби та Збройних сил України.
Під час бою поблизу "Маринівки" знищено 1 автомобіль "Урал", 2 автомобілі "КамАЗ" і 1 БТР терористів. Є інформація про втрати з числа нападників. З боку прикордонників 5 осіб отримали поранення.
Частина терористів, які атакували пункт пропуску «Маринівка» з нейтральної смуги зі сторони Російської Федерації, після атак авіації та силового посилення прикордонників вдалася до втечі на територію Росії.