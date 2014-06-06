Прикордонники показали підбиті під час бою в "Маринівці" БТР та КамАЗи терористів

Вчора, 5 червня, на кордоні з РФ в районі пункту пропуску "Маринівка", що на Донеччині, українські прикордонники вели запеклий бій з терористами.

З боку Росії прикордонний підрозділ штурмувала група бойовиків (склад: 1 БТР, 4 КамАЗи з встановленими великокаліберними кулеметами НСВ і 4 мікроавтобуси).

Відео Державна прикордонна служба України

Як повідомляв УНІАН, авіація ВСУ двічі завдала вогневий удар по нападниках. Згодом до прикордонників надійшла наземна підтримка від зведеного загону Держприкордонслужби та Збройних сил України.

Під час бою поблизу "Маринівки" знищено 1 автомобіль "Урал", 2 автомобілі "КамАЗ" і 1 БТР терористів. Є інформація про втрати з числа нападників. З боку прикордонників 5 осіб отримали поранення.

Частина терористів, які атакували пункт пропуску «Маринівка» з нейтральної смуги зі сторони Російської Федерації, після атак авіації та силового посилення прикордонників вдалася до втечі на територію Росії.