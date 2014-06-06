На Донеччині сили АТО знищили 15 терористів - Геращенко
03:31, 06 червня 2014Політика
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Після бою на прикордонному пункті Донецької області у лікарні міста Сніжне знаходяться 15 трупів бойовиків.
REUTERS
Під час бою захоплений БТР, на якому приїхали терористи. Про це заявив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі Шустер Live.
Також він повідомив, що лікарні міста Сніжне знаходяться 15 трупів бойовиків.
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Як повідомляв УНІАН, частина терористів, які атакували пункт пропуску «Маринівка» з нейтральної смуги зі сторони Російської Федерації, після атак авіації та силового посилення прикордонників вдалася до втечі на територію Росії.
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