Авіація ВСУ двічі завдала удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка»

19:09, 05 червня 2014
Політика
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Авіація Збройних сил України двічі завдала вогневого удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка» на Донеччині.

По террористам нанесен авиаудар / spotters.net.ua

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, з боку є терористів є втрати.

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Поранено трьох прикордонників.

Поблизу пункту пропуску горить трава. Бій триває.

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