Авіація ВСУ двічі завдала удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка»

Авіація Збройних сил України двічі завдала вогневого удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка» на Донеччині.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, з боку є терористів є втрати. Читайте такожНа кордоні з РФ почався бій: прикордонників штурмують на БТР та КамАЗах з кулеметами Поранено трьох прикордонників. Поблизу пункту пропуску горить трава. Бій триває.

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