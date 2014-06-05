Авіація ВСУ двічі завдала удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка»
19:09, 05 червня 2014Політика
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Авіація Збройних сил України двічі завдала вогневого удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка» на Донеччині.
По терористах завдано авіаудару / spotters.net.ua
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, з боку є терористів є втрати.
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Поранено трьох прикордонників.
Поблизу пункту пропуску горить трава. Бій триває.
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