Українські танки штурмують Слов'янськ - BBC

Українські війська, як повідомляється, ведуть танкову атаку на Слов'янськ. Серйозні бої йдуть на межі міста, повідомляє BBC Україна.

За словами кореспондента BBC, який побував поруч з містом в четвер, військові ще тоді оточили місто і стягнули до Слов'янська важке озброєння.

Велика операція проти проросійських сепаратистів, за словами української влади, увійшла в свою активну фазу.

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Голова МВС України Арсен Аваков на цьому тижні заявляв, що в районі Слов'янська "йде активна наступальна фаза АТО".

Він попередив жителів Слов'янська, Краматорська та Красного Лиману про необхідність залишатися вдома і не підходити до позицій сепаратистів.