У Слов'янську терористи готують хімічну атаку - ЗМІ
22:26, 27 травня 2014Політика
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Надвечір у околицях Слов'янська поновилися бойові дії, а терористи мають намір підірвати ємності з сірчаною кислотою, розміщені на території одного з комбінатів.
У Слов'янську знову бойові дії / ТСН
За інформацією кореспондента ТСН. 19:30, майже кожному терористу роздали протигази та засоби індивідуального хімзахисту.
Напередодні один із затриманих сепаратистів на допиті зізнався, що бойовики запланували підірвати хімічні речовини на околиці міста і звинуватити потім у цьому урядові українські сили. Начебто, мова йде про ємності із сірчаною кислотою, розміщені на території комбінату "Хімпром", це поруч із магазином "Перехрестя". Затриманий стверджує, що резервуари вже заміновані і підірвати їх планують у разі наступу об'єднаних сил АТО.
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