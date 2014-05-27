У Слов'янську терористи готують хімічну атаку - ЗМІ

22:26, 27 травня 2014
Політика
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Надвечір у околицях Слов'янська поновилися бойові дії, а терористи мають намір підірвати ємності з сірчаною кислотою, розміщені на території одного з комбінатів.

У Слов'янську знову бойові дії / ТСН

За інформацією кореспондента ТСН. 19:30, майже кожному терористу роздали протигази та засоби індивідуального хімзахисту.

Напередодні один із затриманих сепаратистів на допиті зізнався, що бойовики запланували підірвати хімічні речовини на околиці міста і звинуватити потім у цьому урядові українські сили. Начебто, мова йде про ємності із сірчаною кислотою, розміщені на території комбінату "Хімпром", це поруч із магазином "Перехрестя". Затриманий стверджує, що резервуари вже заміновані і підірвати їх планують у разі наступу об'єднаних сил АТО.

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