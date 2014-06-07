Терористи обіцяють віддати Безлера під "трибунал", якщо він справді розстріляв полонених

Про це у своєму щоденному звіті, посилаючись на слова представника так званої "ДНР", повідомила спеціальна місія спостереження ОБСЄ, яка працює в Україні.

"У Донецьку ситуація залишається напруженою. Помічник так званого "прем'єра" "ДНР" Бородая Сергій Кавтарадзе повідомив спеціальній моніторинговій місії, що якщо правдивість відео, розміщеного на YouTube 5 червня, буде підтверджена (...) то офіційна позиція "ДНР" полягатиме в тому, щоб віддати його під "воєнний суд" і винести вирок, що відповідатиме "воєнній ситуації" - йдеться у заяві, передає Українська правда.

Як відомо, 5 червня в Інтернеті з'явилося відеозвернення командувача горлівськими терористами Ігоря Безлера, на якому він висуває ультиматум українській владі, погрожуючи вбити полонених українських офіцерів.

На відео він показово нібито затрелив людей.

Раніше повідомлялося, що Безлер розстріляв двох полонених начальників районної міліції, проте потім з'ясувалося, що вони живі, і їх випустили.