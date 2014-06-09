В Миколаєві під завалами виявлено тіло загиблої жінки (уточнена)

Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій виявили тіло жінки під завалами у п'ятиповерховому житловому будинку по вул. Молодогвардійській у Миколаєві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС області, тіло тільки знайшли, його поки не можуть дістати з-під завалів.

Особа загиблої встановлюється.

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Тіло виявлено на 4-му поверсі.

Крім того, в ДСНС повідомили, що медики надали допомогу 78-річній мешканці будинку, в якому стався вибух, від госпіталізації вона відмовилася.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня о 04.59 у м. Миколаїв по вул. Молодогвардійська, 28, в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку стався вибух – попередньо, побутового газу – без подальшого горіння.

Вибухом зруйновано міжповерхове перекриття.

У результаті вибуху травмовано троє мешканців, одного з яких госпіталізовано у тяжкому стані.