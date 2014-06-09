Слов'янськ і Грозний стануть містами-побратимами - "мер" Пономарьов

Слов'янськ і столиця Чечні Грозний стануть містами-побратимами. Про це повідомив самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов в інтерв'ю, яке опублікував журналіст Анатолій Шарій на своєму каналі YouTube, пише Лента.ru.

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«До нас надійшли папери з Грозного про бажання зробити міста Слов'янськ і Грозний побратимами. Ми надіслали свою згоду. Поки є нюанси, це вимагає часу», - зазначив Пономарьов.

Відповідаючи на питання про чеченців у складі народного ополчення Донбасу, Пономарьов уточнив, що це люди не з підрозділу глави республіки Рамзана Кадирова, а деякі добровольці. Точних даних щодо їхньої чисельності «народний мер» не навів. Водночас він заявив, що з уродженців кавказьких республік створено окремий підрозділ.

Статус міст-побратимів, як правило, є формальним. Співпраця міст виражається в обміні делегаціями, інформацією про ведення міського господарства та культурними заходами, конкретні форми співробітництва можуть змінюватись.