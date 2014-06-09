Сили АТО знищили вогневі точки терористів в Слов'янську і Семенівці

Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі. За його словами, збройні сили, підрозділи МВС та Національної гвардії продовжують стискати кільце навколо незаконних збройних формувань.

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«Сили АТО повністю контролюють ситуацію в регіоні, зводять нові блокпости в точках напруження ситуації, припиняючи всі спроби бойовиків вирватися з оточення», - написав він.

Як повідомив Владислав Селезньов, сьогодні терористи неодноразово робили спроби обстрілу з мінометів і автоматичної стрілецької зброї позицій української армії в районах населених пунктів Слов'янськ і Семенівка. «Вогнем у відповідь точки терористів нейтралізовані», - підкреслив він.