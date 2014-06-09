Аваков направить до зони АТО 100% бойових і патрульних підрозділів

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Ухвалив рішення - всі 100% бойових і патрульних підрозділів МВС візьмуть участь в АТО. Це не тільки необхідність, це ще й перевірка на профпридатність і справжній дух і патріотизм. Гарт підрозділів в умовах реальних погроз і викликів - один із чинників створення нової міліції, якій суспільство стане довіряти. Всі, хто думав "проскочити" і відсидітися, - рапорти на стіл - звільняйтеся. Всім, хто з честю пройде випробування, виконуючи свій обов'язок - пошана і перспектива", - написав міністр.

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Він також заявив, що батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Чернігів" формувався з добровольців, за програмою нових підрозділів МВС.

"Позавчора був відданий наказ про висунення батальйону на місце патрулювання до Луганської області. 86 чоловік виїхали на місце служби - робити чоловічу роботу, виконувати бойове завдання в режимі антитерористичного патрулювання. 21 людина відмовилася. Написали рапорти на звільнення: "Ми сюди йшли гроші заробляти, а не життям ризикувати". Були звільнені негайно. Вони прийшли не Україну захищати. Вони прийшли заробляти 4500 гривень на місяць. Такі собі - патріоти за гроші", - пише Аваков.

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Продовжуючи тему, він додав: "Щоб припинити спекуляції, відразу скажу - каски, бронежилети, зброя - все у комплекті. Більш того, після прибуття на місце, у випадку висунення на позиції боєсутичок - бійці батальйону додатково будуть оснащені важкими бронежилетами 5-6 класу. Більш того, відповідно до мого розпорядження, бійці МВС, що несуть службу в зоні АТО, не допускаються до несення служби без оснащення засобами індивідуального захисту (каски і бронежилети)".