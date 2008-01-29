Черномирдін: Україна навряд чи може бути незалежною від Росії в газових питаннях

Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що Україна навряд чи може бути незалежною від Росії в газових питаннях. Про це він заявив сьогодні журналістам.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи можливо, щоб Україна не залежала від РФ в газових питаннях, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «Думаю, що ні. Газ, який видобувається в РФ, це єдина на сьогодні кладова, яка забезпечує не тільки Росію і пострадянський простір, але і весь Європейський континент, а зараз вже ми на Азію йдемо».

Він також відзначив, що не чув заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про намір побудувати новий газопровід «Білий потік», який в обхід Росії з`єднає країни Центральної Азії з державами ЄС через Чорне море і Україну.

При цьому В.ЧЕРНОМИРДІН сказав, що Україна може будувати цей газопровід, але «для того, щоб щось побудувати, потрібно щось мати».

Як повідомляв УНІАН, 28 січня в Брюсселі Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір спільно з Євросоюзом побудувати новий газопровід «Білий потік», який з`єднає країни Центральної Азії з державами ЄС через Чорне море і Україну.

Ідея “Білого потоку” (White Stream) полягає в будівництві газопроводу з Туркменістану через Азербайджан в грузинський порт Супса, і потім по дну Чорного моря через Крим у напрямі Європейського Союзу.

Вперше Ю.ТИМОШЕНКО висунула ідею створення газопроводу White Stream ще в 2005 році.