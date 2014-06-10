Порошенко звільнить свою команду, якщо вона виявиться непрофесійною - нардеп

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на думку Капліна, якщо країна досягне такого самого динамічного рівня капіталізації української економіки, як Борис Ложкін (призначений на посаду глави Адміністрації президента) у своєму бізнесі.

«Президент несе повну відповідальність за результати своєї роботи. А їх формує його команда. Петро Порошенко має право, отримавши такий рівень підтримки громадян, формувати команду на свій розсуд. І на моє переконання, жодна людина, яка не зможе виконувати покладену на нього роботу, на своїй посаді не затримається», - зазначив ударівець.

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На його переконання, якщо «з боку Бориса Ложкіна, Сергія Березенка чи Святослава Цеголка проявиться непрофесіоналізм чи зрада ідеалів Майдану або необхідності реформ, Президент відправить їх у відставку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент зробив перші кадрові призначення: керівником АП став Ложкін, Березенко - керівником Державного управління справами, Цеголко- прес-секретарем глави держави.