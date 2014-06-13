Діти-сироти зі Сніжного, яких бойовики вивезли до Росії, повертаються в Україну

Про це в ефірі «5-го каналу» заявила керівник офісу уповноваженого президента України з прав дитини Людмила Волинець, повідомляє Радіо «Свобода».

Вона повідомила, що автобус з дітьми ще перебуває в Росії, але «дітей відпустили», і вони повертаються в Україну. Їх супроводжує генеральний консул України в Ростові-на-Дону, а також заступник мера Сніжного і директор дитячого будинку.

Волинець відмовилася назвати кінцевий пункт, куди доправлять дітей, заявивши, що не має права це оголошувати, але зазначила, що це місце – в Україні.

Як повідомлялося, 12 червня озброєні сепаратисти перехопили автобус із дітьми зі Сніжного, який прямував у Дніпропетровську область, і відправили його в Росію.

Україна вимагала від Росії повернути дітей додому. Міністерство юстиції звернулося до Європейського суду з прав людини із проханням зобов’язати російські компетентні органи передати генеральному консулові України викрадених бойовиками дітей-сиріт.