Дещиця вимагає від Лаврова терміново повернути незаконно вивезених до РФ українських дітей

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця вимагає від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова терміново повернути українських дітей, незаконно вивезених в Росію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

«Щойно відбулася телефонна розмова між в.о. міністра закордонних справ України Дещицею і міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим, під час якої було, зокрема порушено питання термінового повернення на Батьківщину українських дітей, незаконно вивезених до Росії»,- йдеться у повідомленні.

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Дещиця поставив перед російською стороною вимогу невідкладно дозволити повернення дітей додому та не перешкоджати генеральному консулу України в Ростові-на-Дону супроводжувати дітей у поверненні.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня із Сніжного на оздоровлення в Дніпропетровську область на автобусі виїхали 25 вихованців дитбудинку. На виїзді з міста автобус захопили терористи.

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Після переговорів української сторони з представниками Прикордонної служби РФ і терористами було звільнено водія автобуса, частину дітей і двох дорослих, що супроводжували дітей. Незабаром автобус з українськими дітьми знайшли в Донецьку Ростовської області РФ.

Як заявили у прес-службі МЗС України, російська сторона «незаконно дозволила перевезти на територію РФ» 16 викрадених українських сиріт, без відповідних дозвільних документів, а лише за копіями свідоцтв про народження. Тим самим «російська сторона грубо порушила положення угоди між урядом України і урядом Російської Федерації від 16 січня 1997 року, а також узяті на себе міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення прав дітей, зокрема статті 11 і 35 Конвенції ООН про права дитини», - зазначили в МЗС України.

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Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що Україна подала заяву до Європейського суду з прав людини щодо впливу на Росію у питанні повернення викрадених дітей.

За словами генконсула України в Ростові-на-Дону Віталія Москаленка, діти перебувають у пансіонаті «Донецький» в місті Донецьк Ростовської області РФ.