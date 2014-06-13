Пшонка виявився громадянином Росії

Це випливає з документів Європейського суду у Люксембурзі. Пшонка позивається проти ЄС, вимагаючи зняти з нього санкції, повідомляє "Deutsche Welle".

Віктор Пшонка та його син Артем 30 травня подали позов до Європейського суду у Люксембурзі з вимогою анулювати санкції, запроваджені проти них Радою Європейського Союзу на початку березня.

Колишній генпрокурор, який у Росії переховується разом з Віктором Януковичем та іншими наближеними до екс-президента особами від українського слідства, не хочуть миритися із тим, що їхні рахунки у ЄС заморожені.

У базі даних Європейського суду, яка містить інформацію про всі прийняті до розгляду справи, внесені, зокрема, дані про громадянство позивачів. У файлах Віктора і Артема Пшонок у графі "громадянство" значиться: Russia.

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Натомість у Віктора Януковича та його синів, а також батька і сина Азарових, які також у суді домагаються зняття з них санкцій, значиться українське громадянство.

Згідно з ухваленим у квітні російським законом про спрощене надання громадянства носіям російської мови, для надання паспорта РФ потрібно або прожити на території Росії п'ять років, або щоби Росія була місцем постійного проживання батьків.

Якщо колишній український генпрокурор не підпадає під дію цього закону, громадянство йому міг надати своїм указом президент Росії Володимир Путін. Утім, відповідного указу у базі даних законодавства Росії немає. Не виключено, що Віктор і Артем Пшонка вже давно мають російські паспорти.