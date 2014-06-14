Вибуховий пристрій біля АП виявила жінка-перехожа - джерело

Як поінформувало УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, охороні будівлі АП жінка повідомила про знахідку близько 00.25. За словами співрозмовника агентства, жінка сказала, що біля будівлі помітила кількох невідомих людей у камуфляжній формі. Під час обстеження вказаного інформатором місця було виявлено жовте 4-літрове відерце, обмотане сірим та зеленим скотчем. У ньому було виявлено 4 гранати РГД та одну гранату Ф-1, 14 болтів і близько 100 гайок, які зазвичай використовуються як додаткові елементи ураження. Крім того, неподалік було знайдено мобільний телефон “Самсунг”.

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Усі матеріали, як зазначило джерело, передані до Служби безпеки України, яка має здійснити необхідні процедури щодо дослідження вилучених вибухових елементів та прийняти рішення щодо відкриття кримінального провадження.