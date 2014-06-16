Британські ЗМІ: Бородай був "запасним" варіантом Кремля

Про це сьогодні повідомляє ТСН з посиланням на газету The Sunday Times.

Британці нагадують, що сам Бородай заперечує свої зв'язки з Кремлем і запевняє, що його фінансують лише багатії з Росії.

"В одного добре поінформованого проросійського джерела є інша версія. Спочатку впливові росіяни в Москві звернулися до колишнього заступника губернатора Московської області. Нині він займається приватним підприємництвом. За ним послали приватний літак в Італію, де він відпочивав, щоб доправити його в Донецьк. Він пробув тут одну ніч, подивився на цей безлад і поїхав при першій же можливості", - цитує газета інформатора серед бойовиків на Сході України.

Читайте такожЗМІ: "Прем'єра ДНР" Бородая фінансував російський олігарх, а Стрєлкова прикривала РПЦЛише після цього в Москві вирішили звернутися до піарника Бородая.

"Один промосковський терорист сказав, що в Бородая хороші зв'язки з російськими спецслужбами, але поскаржився, що воєнна допомога Кремля забарилася", - пише видання.

Інсайдери в Кремлі називають Бородая "темною конячкою", оскільки не знають точно, кому він підконтрольний. Але під захистом спецслужб Росії він нібито не перебуває.

"Навіть якщо Бородай, як він сам стверджує, представляє лише себе і багатіїв, які його фінансують і фантазують про імперію, все це шоу завершилося б за дві хвилини, якби Кремль був проти", - зауважує оглядач.