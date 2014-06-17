Тимчук: потоки найманців і зброї з Росії стали щільніші

Про це у своєму Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Ми не виявили на заявленому напрямку в Ростовській області РФ великої колони бронетехніки російських військ поблизу кордону з Україною (за інформацією ЗМІ, вона рухалася до прикордонного пункту "Довжанський"). Але ми виявили перекидання російських підрозділів на кордоні на північ від "Довжанського", - написав Тимчук.

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За його словами, ситуація на кордоні з РФ і після відведення значної частини російських військ не стала менш напруженою.

"Навпаки: потоки найманців і зброї з Росії стали щільнішими. Зараз до цього повертається і колишня загроза повномасштабного вторгнення армії Росії", - зазначив Тимчук.