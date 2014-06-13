Раді запропонували відмовитися від літніх канікул

Про це йдеться на сайті парламенту. Водночас, тексту проекту постанови немає.

Як відомо, згідно з календарним планом проведення нинішньої сесії ВР, останнє її пленарне засідання має відбутися 4 липня. Із 7 по 11 липня народні депутати мають працювати у комітетах, комісіях і фракціях, а з 14 по 18 липня - проводити роботу з виборцями. Після цього планується зробити перерву до осені.

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Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Капліна, на його переконання, цього року канікули депутатів можуть тривати лише три дні.

Якщо парламентарії підтримають його проект постанови, то замість звичайних 45 днів вони відпочиватимуть лише три.

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«В ситуації, що склалася в державі, неприпустимо, щоб депутати йшли на літні канікули на 45 днів. Ухвалення проекту постанови, яку я вже зареєстрував, дасть можливість забезпечити законодавчий процес і розглядати невідкладні запитання аж до 29 серпня. Враховуючи, що наступна сесія почнеться 2 вересня, перерва в роботі парламенту буде мінімальною", - сказав Каплін.

Він висловив сподівання, що парламент якнайшвидше розгляне і підтримає запропонований ним проект постанови, а вже восени відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.