ЗМІ: У Донецьку терорист побив водія громадського транспорту

Інцидент стався вранці між водієм громадського транспорту та бойовиками з терористичної організації "ДНР".

Дану інформацію 62.ua підтвердили джерела в міліції.

На АС «ЦЕНТР» у Донецьку бойовик з терористичний організації "ДНР" побив водія громадського транспорту нібито за те, що останній порушив ПДР. Водій отримав незначні травми.

На місце НП виїхала оперативно-слідча група.