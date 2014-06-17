ЗМІ: У Донецьку терорист побив водія громадського транспорту
15:44, 17 червня 2014Політика
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Бойовики вирішили, що водій порушив правила дорожнього руху.
REUTERS
Інцидент стався вранці між водієм громадського транспорту та бойовиками з терористичної організації "ДНР".
Дану інформацію 62.ua підтвердили джерела в міліції.
На АС «ЦЕНТР» у Донецьку бойовик з терористичний організації "ДНР" побив водія громадського транспорту нібито за те, що останній порушив ПДР. Водій отримав незначні травми.
На місце НП виїхала оперативно-слідча група.
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