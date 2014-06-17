Росія намагається впливати на деякі уряди ЄС – Баррозу

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це повідомив депутат Європейського парламенту, член політичної групи Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольский.

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Це випливає із запису, який Саріуш-Вольский зробив на своїй сторінці в Твіттері.

„Баррозу на групі ЄНП: Наш енергетичний союз буде настільки сильним, наскільки це дозволять країни-члени. Росія намагається впливати на деякі з урядів ЄС”, - повідомив він про виступ президента ЄК на політичній групі.