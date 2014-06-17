Росія намагається впливати на деякі уряди ЄС – Баррозу
16:23, 17 червня 2014Політика
0 0
У ході засідання політичної групи президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив про те, що Росія намагається впливати на деякі країни ЄС у сфері енергетики.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це повідомив депутат Європейського парламенту, член політичної групи Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольский.
Читайте такожУ ЄС сподіваються, що їх не торкнеться "газова війна" Києва і Москви
Це випливає із запису, який Саріуш-Вольский зробив на своїй сторінці в Твіттері.
„Баррозу на групі ЄНП: Наш енергетичний союз буде настільки сильним, наскільки це дозволять країни-члени. Росія намагається впливати на деякі з урядів ЄС”, - повідомив він про виступ президента ЄК на політичній групі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter