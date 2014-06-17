Після захоплення будівлі прокуратури Донецька співробітники продовжують роботу в іншому місці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), яке перебуває на контролі прокурора області Миколи Франтовського.

За його інформацією під час захоплення бойовиками будівлі жоден працівник органів прокуратури не постраждав. Усі робочі матеріали та техніку вдалося своєчасно вивезти.

«Наголошую, жоден прокурор не пішов на перемовини з терористами і не зголосився на їх пропозиції про співпрацю, - заявив Франтовський. - Діям самозванців надано жорстку та принципову оцінку. Це умисна спроба дестабілізації ситуації у регіоні, спрямована на подальше поширення бандитизму і свавілля та загрожує безпеці мешканців області".

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За словами Франтовського, нині робота прокуратури міста Донецька налагоджена поза приміщенням, захопленим терористами. Вживаються всі необхідні заходи для безпеки працівників, які на даний час виконують свої функціональні обов'язки у повному обсязі. Наразі тривають процесуальні та слідчі дії.

Як заявив Франтовський, спроби озброєних бойовиків, які захопили прокуратуру міста, організувати так званий прийом громадян - це злочинна маніпуляція. Мешканці Донецька мають враховувати, що зазначені дії не мають жодних правових наслідків за чинним законодавством України.