Рада схвалила законопроект щодо збільшення до 60 років віку військовозобов'язаних в запасі

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 із 333 народного депутата, зареєстрованих в залі.

Даним законопроектом пропонується збільшити вік військовозобов'язаних, які перебувають у запасі другого розряду та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, до 60 років.

Як відомо, на сьогодні цей вік становить 50 років.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ухвалення даного законопроекту сприятиме тому, що збільшиться кількість громадян, які мають досвід проходження військової служби та можуть бути залучені до доукомплектування армії та інших військових формувань.