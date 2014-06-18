Бойовики з "ДНР" захопили територію факультету Донецького юридичного інституту - ЗМІ

Бойовики з "ДНР" захопили територію факультету для підготовки фахівців підрозділів ДАІ Донецького юридичного інституту.

Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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Озброєні люди прибули на територію факультету на чотирьох КАМАЗах, двох автобусах і декількох легкових автомобілях.

"Факультет знаходиться під їх контролем", - сказав співрозмовник агентства.

При захопленні особовий склад інституту не постраждав, майно не пошкоджено. Факультет перебував на стадії підготовки до нового навчального року.