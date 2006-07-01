Посол США хоче знати, для чого Україні буфер

Надзвичайний і Повноважний Посол США Вільям ТЕЙЛОР вважає, що Україні необхідно повернутися до перегляду газових угод з Росією.

Про це він сказав в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (1-7 липня).

«Мені важко сказати, хто більше гальмує перегляд укладених угод. Має бути створена нова переговорна команда з українського боку. Доки немає нового уряду - немає і команди. Але, на мій погляд, до питання цих угод потрібно повернутися, і що швидше, то краще, оскільки одна справа - обговорювати умови, обсяги і ціни газових поставок влітку, а інша - взимку», - сказав В.ТЕЙЛОР.

«Проте ми переконані, що прозорість на етапі підготовки контрактів, а також ринкова відкритість схем дадуть кращий результат для обох країн. Ми впевнені, що визначення цін на ринкових принципах - краще і максимально запобігає корупції у сфері поставок і розподілу енергоносіїв. Так само шкодить справі розвитку економіки й штучне заниження цін», - відзначив посол. «Натуральний природний газ - це товар, на який важко визначити ціну, на відміну від нафти, на яку є спотові ціни. Але зрозуміло, що ціна має бути вищою від 50 дол. Утім, поступове зростання цін явно менш хворобливе для економіки, ніж шокове одноразове їх підвищення», - додав він.

При цьому В.ТЕЙЛОР наголосив, що США «досі не розуміють ролі посередника, що його було введено 4 січня». «Питання угоди від 4 січня перш за все стосується двох або трьох сторін. Зрозуміло, що дві сторони - це Україна і Росія. Росія - постачальник газу, Україна - його транспортер. Але є ще Європа, споживач цього газу і тому - третя зацікавлена сторона», - сказав він. «Дехто пояснював мені існування посередника тим, що це нібито буфер, створений приватною структурою і закладений для амортизації відносин урядів України і Росії. Але я все одно не зрозумів мети існування цього буфера. Тим паче, що власність і структура посередника - доволі незрозумілі, тіньові», - відзначив В.ТЕЙЛОР.