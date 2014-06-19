Під Слов’янськом тривають бойові дії - ЗМІ

Українські військові з блокпосту поблизу села Східне, що в передмісті Слов’янська обстріляли бойовиків, повідомляє Радіо Свобода.

Військові помітили пересування групи бойовиків на відстані кількох кілометрів від позицій української армії. Спершу солдати спробували ліквідувати ціль з гармати нового українського БТР, згодом вдались до обстрілу з міномета.

«Відпрацьовували район, де ,найімовірніше, були бойовики. Далі пішла «коробочка»( автомобіль) бойовиків, бо цивільне населення там не пересувається вже дуже давно, близько двох-трьох тижнів. Тож намагались «коробочку» накрити і пересування бойовиків», – розповів Дмитро, командир екіпажу БТР.

Обстріл вівся на відстані близько чотирьох кілометрів.

Також військові розповіли, що сепаратисти ведуть вогонь по їхньому блокпосту майже щодня. Використовують міномети і гранатомети, працюють снайпери.