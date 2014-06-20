Смертність в Україні в 2,5 рази вище, ніж в ЄС
11:17, 20 червня 2014Політика
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Смертність в Україні в 2,5 рази вища, ніж у країнах Євросоюзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець під час виступу у Верховній Раді України.
Тривалість життя в Україні майже на 10 років менше, ніж в ЄС / horde.me
"На жаль, смертність в Україні майже в два рази вища, ніж в Європі. Показник становить 14,5%, тоді як в Європі - 6,9%", - заявив Лазоришинець.
"Тривалість життя в Україні на 10 років менша, ніж в Європі", - додав він, повідомляє РБК-Україна.
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За його словами, це призводить до негативної демографічної динаміки в Україні.
Лазоришинець вказав на необхідність реформування у сфері охорони здоров'я.
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