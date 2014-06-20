Схід України та Крим залишили більше 38 тисяч біженців - ООН

За підрахунками УВКБ ООН в Україні проживає 2500 біженців. Ще близько 6-7 тисяч осіб є шукачами притулку, повідомляється у доповіді ООН.

"Станом на 18 червня 204 року УВКБ ООН володіє інформацією про більше 38 тис. переміщених осіб зі східних областей України та Криму. Серед них більшість становлять діти, жінки, люди похилого віку. Ця категорія осіб потребує особливої уваги з боку державних органів та громадянського суспільства", - йдеться у доповіді.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, внутрішнє переміщення в Україні розпочалося перед березневим референдумом у Криму і з того часу стабільно зростає. Статистика щодо переміщених осіб формується на підставі даних від органів місцевої влади.

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Прикметно. що серед потерпілого населення є люди, котрі були переміщені двічі: спочатку з Криму, а потім - зі сходу України.

Більшість переміщених осіб – це кримські татари, однак місцева влада також нещодавно повідомила про збільшення кількості етнічних українців, росіян та змішаних сімей. Принаймні третина переселенців – це діти. Більшість сімей переїжджають до центральної (45%) і західної України (26%), хоча частина осіб також були розміщені на півдні та сході.