Тільки кожен п'ятий боєць "Прикарпаття" має бронежилет

Бійці батальйону територіальної оборони "Прикарпаття" нарешті отримали найнеобхіднішу в бою першочергову екіпіровку.

Правда, не всі: бронежилет поки має лише кожен п'ятий військовослужбовець, повідомляє спецкор 2+2.

Чоловіків вже мали б відправити на передову, але рідні бійців півтора тижні тому фактично заблокували розташування і домоглися, щоб "відрядження" відклали принаймні доти, доки добровольців не забезпечать засобами захисту. Півсотні бронежилетів добровольці отримали від Міністерства оборони, ще 25 - від небайдужих людей.

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Зовні спецамуніція різна, але захищає, запевняють військові чиновники, однаково добре. Цих 75 бронежилетів вистачить лише кожному п'ятому бійцеві батальйону "Прикарпаття". Втім, хлопці вже домовилися, як будуть ділити амуніцію, якщо їх відправлять в зону бойових дій.

Насамперед вони будуть потрібні на передовій, на блокпостах. А ті, хто в таборі, будуть передавати свої бронежилети на передову.